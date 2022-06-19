Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da seçim gündemi sona erdi ve sarı-kırmızılılarda gözler yeni teknik direktör ile transferlere çevrildi. Cimbom orta saha bölgesini güçlendirmek isterken, gündemine Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sonuna gelen Axel Witsel'i almıştı. Belçika basını, deneyimli orta sahanın Marsilya için sağlık kontrolünden geçip imzayı atacağını yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Geçtiğimiz sezon orta saha bölgesindeki alternatifsizlikten dolayı bu bölgede sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın transferde öncelikli hedefi bu mevki olacak.

Sarı-kırmızılılar bu bölge için tecrübeli isimlere yönelirken, takımlarıyla sözleşmeleri bitecek Mohamed Elneny ve Axel Witsel transfer listesine girmişti.

Mısırlı oyuncu mayıs ayında kulübü Arsenal ile mukavelesini yenilerken; Belçikalı yıldız ise Borussia Dortmund'la yol ayrımına gitmişti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

33 yaşındaki Belçikalı oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı. Belçika basını, Atletico Madrid'in de devrede olduğu deneyimli orta sahanın Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile 2 yıllık bir anlaşma sağladığını duyurdu.

Haberde ayrıca 20 Haziran Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçeceği belirtilirken, imzaların bu ay sonunda atılacağı ifade edildi.



