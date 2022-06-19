TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Diogo Leite için devrede!

Transfer haberi: Gelecek sezon kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray için Portekiz basınından dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İki ezeli rakibin, bonservisi Porto'da bulunan Portekizli futbolcu Diogo Leite'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre iki ezeli rakip, Porto'nun 23 yaşındaki stoperi Diogo Leite ile ilgileniyor.

Haberde geçtiğimiz sezonu Braga'da geçiren Portekizli savunmacının satın alma opsiyonunun kullanılmadığı ve Porto'nun oyuncuyu göndermek istediği ifade edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 23 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

Diogo Leite geçtiğimiz sezon Carlos Carvalhal yönetimindeki Braga'da 33 maça çıkmıştı. Sol ayaklı stoper olan 23 yaşındaki futbolcu sol bek bölgesinde de forma giyebiliyor. Portekizli savunmacının güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak belirtiliyor.

İşte Portekiz basınına yansıyan o haber...