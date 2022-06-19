Galatasaray transfer haberi: Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı takım için flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'da forma giyen Dmitry Barinov'u gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'nın orta sahası Barinov ile ilgilendiği iddia edildi. Fotomaç'ın Rus basınından derlediği habere göre, Galatasaray, Lokomotiv Moskova'da forma giyen orta saha oyuncusu Dmitry Barinov ile ilgileniyor.

25 yaşındaki oyuncu, Lokomotiv'in önemli orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Barinov'un kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Rus futbolcu geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova'da 30 maçta 2 asistlik performans ortaya koydu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.