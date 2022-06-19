Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılar teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağlarken, Domenec Torrent ile yolların ayrılması bekleniyor. Galatasaray'da Arda Turan ilgili de flaş bir karara imza atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da halen sözleşmesi devam eden Domenec Torrent'le yolların resmen ayrılmasıyla birlikte Buruk'un imzayı atması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik direktörle 2 senelik anlaşma yapılacağı bildirildi.

ARDA TURAN KULÜPTE GÖREV ALACAK!

Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte Arda Turan'ın da yeşil sahalara veda etmesi bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre Arda'nın sarı-kırmızılılarda teknik ekipte olmasa bile, Cenk Ergün'ün altında Sportif Direktör yardımcısı rolünde kulüpte görev alması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN 8. KULÜBÜ!

Okan Buruk kariyerinde 7 farklı takımda teknik direktör olarak görev yaptı. Buruk, A Milli Takımımız'da yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Göztepe , Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor'da yer aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Başakşehir'in başındaydı ve burada 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Buruk'un ayrıca, Akhisar'la da 2018 yılında Türkiye Kupası zaferi bulunuyor.