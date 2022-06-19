Galatasaray'da halen sözleşmesi devam eden Domenec Torrent'le yolların resmen ayrılmasıyla birlikte Buruk'un imzayı atması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik direktörle 2 senelik anlaşma yapılacağı bildirildi.
ARDA TURAN KULÜPTE GÖREV ALACAK!
Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte Arda Turan'ın da yeşil sahalara veda etmesi bekleniyor.
Fanatik'in haberine göre Arda'nın sarı-kırmızılılarda teknik ekipte olmasa bile, Cenk Ergün'ün altında Sportif Direktör yardımcısı rolünde kulüpte görev alması bekleniyor.
OKAN BURUK'UN 8. KULÜBÜ!
Okan Buruk kariyerinde 7 farklı takımda teknik direktör olarak görev yaptı. Buruk, A Milli Takımımız'da yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Göztepe , Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor'da yer aldı.
Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Başakşehir'in başındaydı ve burada 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Buruk'un ayrıca, Akhisar'la da 2018 yılında Türkiye Kupası zaferi bulunuyor.