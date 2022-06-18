SON DAKİKA

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan teknik direktör konusuna son noktayı A Spor yorumcusu Serhan Türk koydu. Türk, "Galatasaray'ın yeni hocası yüzde 99.9 Okan Buruk oldu." dedi.

OKAN BURUK'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan teknik direktör konusuna son noktayı A Spor yorumcusu Serhan Türk koydu. Türk, "Galatasaray'ın yeni hocası yüzde 99.9 Okan Buruk oldu." dedi.İlk profesyonel teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda Elazığspor'da başladı. Sonraki sezon Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a giden tecrübeli teknik adam, 2015-2016'da Sivasspor'un başına geçti. Buruk, 2016-2017'de Göztepe'yi çalıştırdı. Göztepe'deki gidişattan memnun olmayan Okan Buruk, 24. haftada sarı-kırmızılı takımdan istifa etti.28 Mart 2017'de Akhisar Belediyespor'un başına geçen Okan Buruk, 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ı yenerek Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. 2016-2017 sezonunda bitime 9 hafta kala göreve gelen teknik direktör Okan Buruk takımın başında 43 maça çıktı. Buruk, yeşil-siyahlı ekipte Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda 68 maça çıkan Hamza Hamzaoğlu'dan sonra en fazla görev yapan ikinci isim oldu.Okan Buruk takımının başında yakaladığı yüzde 42'lik galibiyet oranıyla en başarılı isim oldu.Tecrübeli teknik adam AKhisarspor'la kupa kazandıktan sonra yeşil-beyazlı takımla yollarını ayırdı. 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.

Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Okan Buruk ile birlikte takım hızla çıkışa geçerek sezonu 11. sırada tamamladı. Ligin ilk yarısında 12 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıda 29 puan topladı ve Rizespor sezonu 41 puanla 11. sırada bitirdi.



2018-2019 sezonu başında Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasıyla Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu.



Okan Buruk, 2019-2020 Süper Lig sezonunda Medipol Başakşehir ile lig şampiyonluğunu kazandı.