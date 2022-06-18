Sarı-kırmızılılarda yeni başkan seçilen Dursun Özbek, Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Özbek, ziyarette basın mensuplarına teknik direktör ve transfer konularıyla ilgili bir açıklamalarda bulundu.

ÖZBEK: HAFTAYA BELLİ OLUR

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Teknik direktör konusu önümüzdeki hafta belli olur. Biz seçileli 1 hafta oldu. Çalışmalarımız önceden devam ediyordu. Önümüzdeki hafta meyvelerini toplamaya başlayacağız. Transfer sezonu uzun. Seçimin 11 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle süre kaybı var ama onu telafi etmeye çalışıyoruz. Yoğun çalışma içindeyiz.

Cumhuriyetin 100. yılında en iyi neticeleri almak üzere yoğun çalışma içindeyiz. Taraftarlarımızın bizden beklentileri var. Camiayı memnun edecek bir yıl geçmesini diliyorum. İnşallah öyle olacak."