Galatasaray'ın sürekli ertelenen ve son bölümü büyük bir yarışa sahne olan seçimi bugün yapılacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak.
Galatasaray'da büyük gün geldi çattı! Dursun Özbek mi? Eşref Hamamcıoğlu mu?
Galatasaray'da uzun süredir beklenilen büyük gün geldi çattı. Lisede saat 10.00'da başlayıp 15.00'de sona erecek olan genel kurulda Dursun Özbek ve Hamamcıoğlu yarışacak. 24 sandıkta gerçekleştirilecek seçimde aidatını yatıran 8 bin 862 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebilecek.
Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek. Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu kulüp başkanı olmak için yarışacak.