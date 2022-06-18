Teknik direktör bilmecesini henüz çözemeyen ancak transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray için çok flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan transfer bombasını patlatıyor! Balotelli ile anlaşma sağlandı
Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Golcü transferine odaklanan sarı kırmızılı ekip, Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli için kolları sıvadı. İtalyan basını, deneyimli golcü ile anlaşma sağlandığını ifade etti. İşte ayrıntılar...
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor formasını giyen Mario Balotelli ile anlaşma sağladı.
31 MAÇTA 18 GOL ATTI
Takvim'in derlediği habere göre; Galatasaray yönetiminin Adana Demirspor'la da masaya oturduğu ve 4 milyon Euro'luk teklifle işi bitirdiği öne sürülüyor.