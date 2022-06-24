Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün, teknik direktörün de belirlenmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Felipe Melo, Cenk Ergün'ü kutlarken bir de futbolcu önerdi. Brezilyalı orta saha, Palmeiras'tan takım arkadaşı Danilo'yu Cimbom'a teklif etti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Futbol direktörü olarak atanan Cenk Ergün'ü ilk kutlayan isimlerden birisi de Felipe Melo... Brezilya Ligi'nde oynamaya devam eden Melo, Ergün'ü yeni görevi nedeniyle kutlarken bir de tavsiyede bulundu.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ı çok sevdiğini, sürekli takip ettiğini en büyük eksiğin kendi mevkisi olduğunu söyledi. Palmeiras'ta beraber oynadığı 21 yaşındaki Danilo'yu önerdi, Cenk Ergün de not ettiğini ve takip edeceğini söyledi.