Galatasaray transfer haberi: Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından transfer çalışmalarına ağırlık veren sarı-kırmızılı ekip için İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Galatasaray'ın Vedat Muriqi transferi için Mallorca ile yarıştığı ve sarı-kırmızılı takımın dev bir teklifle Lazio'nun kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Özbek'in önemli bir bütçeyi kadroyu güçlendirmek için harcayacağı öğrenildi.

Önümüzdeki sezon Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transferde büyük oynuyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Aslan, bonservisi Lazio'da bulunan Vedat Muriqi için Mallorca ile transfer yarışına girdi.

İspanyol ekibinin Kosovalı golcü için 10 milyon Euro'nun altında bir teklife hazırlandığı belirtilirken, Galatasaray'ın Lazio'nun kapısını 16 milyon Euro'luk bir teklifle çalacağı ifade edildi.

İspanya'da oynamaya sıcak bakan 28 yaşındaki golcünün henüz kararını kesin olarak vermediği gelen haberler arasında.

Geride kalan sezonun devre arasında Lazio'dan La Liga ekibi Mallorca'ya kiralanan Muriqi, 15 maçta 5 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

İşte İspanyol basınına yansıyan o haber…