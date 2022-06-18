Başkan Erdoğan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyesi Erden Timur'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur’u Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı görevinde başarılar dilerken önümüzdeki dönemde Galatasaray Spor Kulübü'nün projelerine destek vereceklerini belirtti. Başkan Dursun Özbek de Cumhurbaşkanının desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür etti.