Transfer haberi: Süper Lig'in 2 devi Beşiktaş ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan Jackson Muleka için transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi. Fransız basınında yer alan habere göre, Süper Lig'in 2 devi, 22 yaşındaki futbolcu için bonservisini elinde bulunduran Standard Liege'e 3 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Belçika ekibinin, Muleka'nın eski takımı TP Mazembe'nin satıştan yüzde 50 pay alacağı için Muleka'nın bonservisine 4.5 – 5 milyon Euro arasında bir rakam talep ettiği bildirildi.

KASIMPAŞA'NIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ!

22 yaşındaki hücum oyuncusu için Kasımpaşa'nın 2.2 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Standard Liege'nin bunu reddettiği ifade edildi. Muleka'nın da futbol kariyerine Kasımpaşa'da devam etmeyi düşünmediği aktarıldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya kiralık olarak gelen Demokratik Kongolu futbolcu 14 Süper Lig maçında 12 gol 5 asistlik performans sergileyerek dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

İşte Fransız basınına yansıyan o haber...