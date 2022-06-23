Transfer haberi: Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, Olimpiakos forması giyen Henry Onyekuru için harekete geçti. Yunan basınına yansıyan haberde, ezeli rakiplerin Nijeryalı oyuncuyu kiralamak istediği ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Daha önceden Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için yarışan iki ezeli rakip, bu sefer de Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor.

ASLAN VE KARTAL'DAN ONYEKURU YARIŞI!

Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'un haberine göre, Galatasaray ve Beşiktaş, Olimpiakos'ta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralamak için teklifte bulundu. Ancak Yunan ekibinin bu teklife sıcak bakmadığı, oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI!

Onyekuru geçtiğimiz sezon Yunan ekibiyle 27 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergileyerek beklentilerin altında kaldı. 25 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu 2021 yazında Monaco'dan 4.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.