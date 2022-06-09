Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçime hazırlanan başkan adayları teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi
Süper Lig'de geride kalan sezonda taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da teknik direktör arayışları da başladı. Domenec Torrent'le yola devam etmeyecek olan sarı kırmızılılar için flaş bir iddia gündeme geldi. Hamamcıoğlu'nun bombasının Andrea Pirlo olduğu ortaya çıktı.
Dursun Özbek ile birlikte yarışa gidecek olan Eşref Hamamcıoğlu dün yaptığı açıklamada, İtalya'dan genç bir teknik adamla görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını söylemişti.
Bu ismin Roberto De Zerbi olduğu konuşulurken, bugün Çizme'den önemli bir iddia geldi.