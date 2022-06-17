Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir performans gösteren ve sezonun sona ermesinin ardından yeniden Galatasaray'a dönen Emre Akbaba'nın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da gündem Emre Akbaba'nın geleceği... Fatih Terim döneminde gözden çıkarılan ve Alanyaspor'a kiralanan Milli futbolcu, burada gösterdiği performansla alkış toplamıştı. Emre Akbaba için Dursun Özbek yönetimi harekete geçti.

Kiralık olarak forma giydiği Alanyaspor'da 13 gol 6 asistlik performans göstererek dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki orta saha, sezonun sona ermesiyle Galatasaray'a geri döndü. Akşam'ın haberine göre; sözleşmesinin son senesine giren Emre Akbaba ile ilgili Dursun Özbek flaş bir karar aldı. Alanyaspor'un yeniden kadrosuna katmak istediği Milli futbolcu ile sözleşme uzatılması kararı alındı.

2021 yazında 4 milyon euroya transfer olduğu Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendini gösteremeyen Emre Akbaba için bu geri dönüş büyük bir fırsat olarak görülüyor. Sarı kırmızılı takımda 71 maça çıkan Akbaba, 14 gol 8 asiste imza atmıştı.