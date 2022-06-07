GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas'tan flaş Torrent kararı! Başkanlığa devam etseydi...

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı camia 11 Haziran tarihindeki seçime odaklandı. Başkan adayları mevcut teknik direktör Domenec Torrent'le devam etmeyeceğini açıklarken; Burak Elmas'ın da Torrent hakkında flaş bir karar aldığı belirtildi. İşte Elmas'ın o kararı ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 06:40