Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dijital platform Vole'ye verdiği röportajda, "Kalsam Torrent'le devam ederdim.
GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas'tan flaş Torrent kararı! Başkanlığa devam etseydi...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı camia 11 Haziran tarihindeki seçime odaklandı. Başkan adayları mevcut teknik direktör Domenec Torrent'le devam etmeyeceğini açıklarken; Burak Elmas'ın da Torrent hakkında flaş bir karar aldığı belirtildi. İşte Elmas'ın o kararı ve detaylar... (GS spor haberi)
İyi teknik direktör olduğunu düşünüyorum.
Bizim projemiz 6 aylık değildi" demişti.