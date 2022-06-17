GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan stoper hamlesi! Cimbom eski yıldızı Jason Denayer'i gündemine aldı
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin gündemine, eski oyuncusu Jason Denayer girdi. Aslan'ın gündeminde olan Belçikalı futbolcu, İstanbul'a gelir gelmez bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin gündemine, eski oyuncusu Jason Denayer girdi. Aslan'ın gündeminde olan Belçikalı futbolcu, İstanbul'a gelir gelmez bir paylaşımda bulundu.