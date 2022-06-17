Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin gündemine, eski oyuncusu Jason Denayer girdi. Aslan'ın gündeminde olan Belçikalı futbolcu, İstanbul'a gelir gelmez bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin gündemine, eski oyuncusu Jason Denayer girdi. Aslan'ın gündeminde olan Belçikalı futbolcu, İstanbul'a gelir gelmez bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım...