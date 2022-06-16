Galatasaray transfer haberi: Torino'da Gleison Bremer'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle stoper transferi için arayışlar başladı. Bu konuda İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İtalyan ekibinin, Galatasaraylı Nelsson için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar...(aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Nelsson'da flaş bir gelişme yaşandı. Torino'da Gleison Bremer'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle stoper transferi için Victor Nelsson gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre Torino, Danimarkalı savunmacı için girişimlere başladı.

TORINO'NUN ÖNERDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU!

Haberde İtalyan ekibinin 12 milyon Euro'luk bir teklif düşündüğü ancak Galatasaray'ın Nelsson'un için 15 milyon Euro istediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Torino'da 48 maça çıkan 23 yaşındaki savunmacı, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Nelsson'un Galatasaray'la 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.