TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da B planı belli oldu! Hedefte Paulo Fonseca var

Galatasaray'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Marco Rose’u ilk aday olarak planlayan Cimbom, Alman hocaya yeni bir alternatif belirledi. Yönetim son olarak Roma’da görev yapan Paulo Fonseca ile temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yeni başkan Dursun Özbek'in mazbatasını almasından sonra Galatasaray'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Marco Rose'u ilk aday olarak belirleyen Sarı- Kırmızılılar, Alman hocayı ikna turlarına resmen başladı.

BAZI PÜRÜZLER VAR

Başkan Özbek'in futbolun başına getirmeye karar verdiği Cenk Ergün'ün Rose ile görüşmeleri sürdürdüğü şu anda ekonomik şartlarda bazı sıkıntılar yaşandığı öğrenildi.

Başarılı teknik adamın ekibiyle beraber maliyetinin 4 milyon Dolar'ı aşması sorun yaratırken, yönetimin listeye yeni bir isim eklediği belirlendi. Takvim'in haberine göre, Rose'un ilk alternatifi olan Marcelo Gallardo konusunda olumsuz gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'ın bunun üzerine Paulo Fonseca'yı yeni B planı olarak belirlediği ifade edildi. Son olarak Roma'yı çalıştıran ve 1 yıldır boşta olan Portekizli teknik adamın ismi geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe ile de anılmıştı.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde 49 yaşındaki Fonseca ile görüşülmesi bekleniyor.

Tecrübeli hoca daha önce Roma'nın yanı sıra Shakhtar, Braga ve Porto gibi takımları da çalıştırdı. Yönetim tüm bu isimlerin yanı sıra De Zerbi, Okan Buruk, Nuri Şahin ve Fabia Cannavaro'nun ismini de geniş listede tutuyor.