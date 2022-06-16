Yeni başkan Dursun Özbek'in mazbatasını almasından sonra Galatasaray'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Marco Rose'u ilk aday olarak belirleyen Sarı- Kırmızılılar, Alman hocayı ikna turlarına resmen başladı.
BAZI PÜRÜZLER VAR
Başkan Özbek'in futbolun başına getirmeye karar verdiği Cenk Ergün'ün Rose ile görüşmeleri sürdürdüğü şu anda ekonomik şartlarda bazı sıkıntılar yaşandığı öğrenildi.
Başarılı teknik adamın ekibiyle beraber maliyetinin 4 milyon Dolar'ı aşması sorun yaratırken, yönetimin listeye yeni bir isim eklediği belirlendi. Takvim'in haberine göre, Rose'un ilk alternatifi olan Marcelo Gallardo konusunda olumsuz gelişmeler yaşandı.
Galatasaray'ın bunun üzerine Paulo Fonseca'yı yeni B planı olarak belirlediği ifade edildi. Son olarak Roma'yı çalıştıran ve 1 yıldır boşta olan Portekizli teknik adamın ismi geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe ile de anılmıştı.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde 49 yaşındaki Fonseca ile görüşülmesi bekleniyor.
Tecrübeli hoca daha önce Roma'nın yanı sıra Shakhtar, Braga ve Porto gibi takımları da çalıştırdı. Yönetim tüm bu isimlerin yanı sıra De Zerbi, Okan Buruk, Nuri Şahin ve Fabia Cannavaro'nun ismini de geniş listede tutuyor.