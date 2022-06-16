GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'nın mutlu günü

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Fernando Muslera üçünkü kez baba oldu. Uruguaylı file bekçisinin kız çocuğu oldu.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2022- 19:53