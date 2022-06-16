Sarı-kırmızılı kulüpten Muslera'nın baba olmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaptanımız Muslera ve eşi Patricia'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
Kaptanımız @1_Muslera_25 ve eşi Patricia'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 16, 2022
Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. 🧿 pic.twitter.com/xk48tLBh7d