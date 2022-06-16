Galatasaray'da bir soru işareti daha ortadan kalktı. Sarı-kırmızılı kulüp 11 Haziran'da yapılan kongrede başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'i oturtmuştu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Anlaşma tamam! Marco Rose ve yardımcıları...
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek ve yönetimi hoca konusunda Marco Rose ile anlaşmaya çok yakın. İşte Marco Rose ve yardımcıları ile ilgili son gelişmeler... (GS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre yeni yönetim ayağının tozuyla yeni hocasını da belirledi. Galatasaray'ı yeni sezonda Marco Rose çalıştıracak.
Seçim sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından Okan buruk, De Zerbi ve Marco Rose üzerinde yoğunlaşan yönetim, Rose'u takımın başına getirme kararı aldı.