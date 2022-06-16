DORTMUND SEVİNECEK

Marco Rose için Galatasaray'a en büyük destek ise Dortmund'dan geldi. 2024'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen Rose ve yardımcıları Rene Maric, Alexander Zickler ve Patrick Eibenberger'i kovan Dortmund yönetimi 3 yıl içinde 5 milyon euro'luk bir tazminat yükü ile karşı karşıya kaldı.