11 Haziran'daki seçimde görevini yeni başkana bırakacak olan Başkan Burak Elmas, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor.
GALATASARAY HABERİ - Aslan'dan çifte transfer bombası! Burak Elmas işi bitirdi
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda 11 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde koltuğunu yeni başkana devredecek olan Burak Elmas, 2 transferi bitirdi. Başkan Elmas'ın 2 isimle prensip anlaşmasına vardığı ve oyuncuların sözleşmelerine, 'Yeni yönetimin inisifiyatifi doğrultusunda' maddesi koydurduğu belirtildi. İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bitirdiği transferler...
Bu doğrultuda çifte taarruza başlayan Elmas, bir orta saha bir de forvet ile işi bağladı.
Elmas, Lille'den ayrılan 27 yaşındaki orta saha Xeka ve Kasımpaşa'nın 25'lik forveti Umut Bozok ile anlaştı.