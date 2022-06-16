Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra göz önünde olmayan ve Bodrum'a giden Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ın düğününde görüntülendi.

Galatasaray'lı futbolcular da takım arkadaşının bu özel gününde Oğulcan'ı yalnız bırakmadı.

Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Ömer Bayram ve Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan'la poz verdi.

Kerem bir de Oğulcan'la tek çekildiği fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından, "Mutluluklar canım kardeşim" notuyla paylaştı.

TERİM'DEN 'EVLİLİK' MESAJLARI

Fatih Terim, nikah töreninde yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Ben de haziran ayında evlenmiştim. Ayın 22'sinde 40. yılımızı kutlayacağız. Onun için bunu özellikle söylüyorum. Evlilik cüzdanı değerli bir evrak. Bir defter değil. Aileyi bir arada tutan, aileyi mutlu eden, mutsuz eden çok önemli bir evrak."