GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dursun Özbek'ten flaş hamle! Pato'yu listeye aldı

Galatasaray'da seçim sona erdi ve iki adayın çıktığı yarışta Dursun Özbek ipi göğüsleyen taraf oldu. Sarı-kırmızılılarda başkan belli olurken, teknik direktör ve transferler konusu ise merakla beklenir oldu. Brezilya basını ise Cimbom'un Pato konusunda oldukça istekli olduğunu yazdı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2022- 06:40