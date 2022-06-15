Galatasaray'da merakla beklenen kongre bitti ve başkanlığa Eşref Hamamcıoğlu'nu geçen Dursun Özbek oturdu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dursun Özbek'ten flaş hamle! Pato'yu listeye aldı
Galatasaray'da seçim sona erdi ve iki adayın çıktığı yarışta Dursun Özbek ipi göğüsleyen taraf oldu. Sarı-kırmızılılarda başkan belli olurken, teknik direktör ve transferler konusu ise merakla beklenir oldu. Brezilya basını ise Cimbom'un Pato konusunda oldukça istekli olduğunu yazdı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Şimdi gözler yeni teknik direktör ve transferlerde...
Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu İngiltere'ye döndü.