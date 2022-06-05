Galatasaray'da gözler 11 Haziran'daki başkanlık seçimine çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'in ilk hedefi Axel Witsel!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda 11 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesi başkan adaylarından Dursun Özbek, kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Özbek'in Dortmund'dan ayrılan ve serbest durumda bulunan Axel Witsel için görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (GS spor haberi)
Başkan adaylarından Dursun Özbek, transfer çalışmalarına başladı.
Birçok önemli isimle temasa geçen Özbek'in 'çilek' transferinin ise Axel Witsel olacağı öğrenildi.