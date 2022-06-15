Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından gözler transfere çevrildi.
Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, 2019/2020 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Vedat Muriqi'yi gündemine aldığı iddia edilmişti.
RESMİ TEKLİF YOK
Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku, Galatasaray'ın Vedat Muriqi için Lazio'ya resmi teklifte bulunmadığını belirtti.
MALLORCA TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
Sadiku'nun iddiası İtalyan basınında da kendisine yer bulurken, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mallorca'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki forvetin bonservisiyle birlikte İspanyol ekibine transfer olacağı öne sürülmüştü. Ancak Mallorca'nın yüksek maliyeti nedeniyle Muriqi transferinden vazgeçtiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Lazio ve Mallorca formalarıyla toplam 31 maçta görev alan Vedat Muriqi, 5 gol ve 4 asist kaydetti.