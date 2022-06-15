Galatasaray'da seçim sürecinin sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar, Dursun Özbek ve kurmayları önderliğinde transfer operasyonu için kolları sıvadı. Hoca belirsizliğini kısa süre içinde çözecek olan Dursun Özbek, transferde de flaş bir hamle yaptı. Brezilya basınında yer alan habere göre, Cimbom, yıldız golcü Pato'yu gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)