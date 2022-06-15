Galatasaray 'da Ayhan Akman'ın iki oğlu sarı-kırmızılı takımın altyapısında forma giyiyor. Galatasaray altyapı sorumluları Efe Akman için Ayhan Akman'a profesyonel sözleşme teklifinde bulundu ancak Ayhan Akman olumlu dönüş yapmadı. Alınan bilgiye göre; Ayhan Akman'a Fatih Terim döneminde Efe Akman için iki kez söz verildi ancak bu sözler tutulmadı. Ayhan Akman da bu nedenle şimdi profesyonel sözleşme teklifini kabul etmiyor. İşte detaylar...

Galatasaray 'da 11 sezon forma giyen, 4 şampiyonluk kazanan ve kaptanlık yapan Ayhan Akman'ın iki oğlu sarı-kırmızılı takımın altyapısında forma giyiyor.

Hamza Akman 18 yaşında bu sezon U19 Takımı ile şampiyonluk yaşadı. Gelecek sezon A Takım'a çıkması planlanıyor. Ayhan Akman'ın diğer oğlu Efe Akman ise U16 takımının yıldız adaylarından. Bu sezon U16 takımı ile şampiyonluk yaşadı.

Hamza Akman'ın Sarı-Kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşmesi bulunurken Efe Akman'ın sözleşmesi bulunmuyor.

SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ!

Galatasaray altyapı sorumluları Efe Akman için Ayhan Akman'a profesyonel sözleşme teklifinde bulundu ancak Ayhan Akman olumlu dönüş yapmadı. Alınan bilgiye göre; Ayhan Akman'a Fatih Terim döneminde Efe Akman için iki kez söz verildi ancak bu sözler tutulmadı. Ayhan Akman da bu nedenle şimdi profesyonel sözleşme teklifini kabul etmiyor.

GELECEĞİN BÜYÜK YILDIZ ADAYI!

16 yaşındaki Efe Akman merkez orta saha olarak görev yapıyor. Kolay kolay top kaybı yaşamıyor. Bu sezon ki performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış durumda. Efe Akman küçük yaşına rağmen olgun oyunuyla ve fiziksel gücüyle dikkat çekiyor.

YENİ YÖNETİM HAMLE YAPACAK!

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin Efe Akman konusunda Ayhan Akman'la yeniden görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde sonuçsuz kalırsa Efe Akman 18 yaşında istediği kulübe imza atabilecek. (Fanatik)