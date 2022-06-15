Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçimi kazandıktan hemen sonra vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başladı.

Futbol yapılanmasının başına Cenk Ergün'ü getiren Özbek yönetiminin transfer görüşmesi yaptığı ilk isim, Kaan Ayhan oldu. İlk 11'de en az 3 yerli oynatma kuralının yanı sıra Kaan'ın defansın her bölgesinde ve ön liberoda görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu olması bu tercihte önemli etken oldu.

CENK ERGÜN TRANSFER İÇİN DEVREDE

Cenk Ergün, milli futbolcunun menajeri ve kulübü Sassuolo ile görüşerek transfer koşullarını öğrendi. Galatasaray, İtalyan kulübü ile 30 Haziran 2024'e dek sözleşmesi bulunan Kaan'ı bonservisiyle satın almayı planlıyor. Sarı kırmızılılar daha önce de talip oldukları 27 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Sassuolo ile pazarlık masasına oturacak. (Hürriyet)