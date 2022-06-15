TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray o yıldızın peşine düştü!

Transfer haberi: Daha önce birçok kez transferde karşı karşıya gelen Süper Lig'in 2 devi Beşiktaş ve Galatasaray, İtalyan ekibi Cagliari'den ayrılmaya hazırlanan Keita Balde peşine düştü. İtalyan basını, iki ekibin de Balde'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Yeni başkanını seçen Galatasaray ve Valerien Ismael ile birlikte yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Süper Lig'in 2 devi, Cagliari forması giyen Keita Balde için harekete geçti. Cagliari ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Senegalli yıldızın yeni bir takıma transfer olacağı ifade edildi.

CAGLIARI OPSİYONUNU KULLANMIYOR

Geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibine transfer olan Keita Balde, 26 maçta forma giymiş ve 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. İtalyan ekibiyle 2 sene sözleşme uzatma opsiyonu bulunan Balde için Cagliari'nin opsiyonu uzatmak istemediği belirtildi.

Keita Balde kariyerinde Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria ve son olarak Cagliari gibi takımların formasını giydi. Senegalli futbolcu milli takım formasıyla da 36 maçta 6 gollük performans ortaya koydu.

İŞTE İTALYAN BASININA YANSIYAN O GELİŞME