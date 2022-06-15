Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekipte yeni başkan seçilen Dursun Özbek, teknik direktör değişimi için kolları sıvadı. Özbek'in listesinde olan adaylardan biri olan De Zerbi için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte yeni başkan Dursun Özbek, teknik direktör değişimi için girişimlere başladı.

Galatasaray'da yeni yönetim, teknik direktör Domenec Torrent'le devam etmeyi kesinlikle düşünmüyor. Sarı-kırmızılılar, İspanyol çalıştırıcı ile orta yolu bularak yollarını ayırmak istiyor.

DE ZERBI SICAK BAKMIYOR!

Yeni teknik direktör için çalışmalara başlayan Galatasaray'da yönetim, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran De Zerbi'yi gündemine almıştı. İtalyan hocayla alakalı sıcak bir gelişme yaşandı.

Calciomercato'da görev alan gazeteci Francesco Guerrieri'nin iddiasına göre, Galatasaray De Zerbi'yi teknik direktörlük görevine getirmek için girişimlerde bulunuyor ancak genç çalıştırıcı Türkiye'de görev yapmaya pek sıcak bakmıyor.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETME KARARI ALDI

Ukrayna ekibinin başında çıktığı 30 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan ve 2.17 puan ortalaması tutturan Roberto De Zerbi savaş ortamı nedeniyle sözleşmesini feshetme kararı almıştı.

Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Shakhtar, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Monaco'yu eleyerek dikkatleri üzerine çekti. Ancak grup aşamasında ise Real Madrid, Inter ve Sheriff'e rakip olan Ukrayna ekibi maçta sadece 2 puan alarak son sırada yer aldı.

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