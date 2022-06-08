Elit U17 Ligi'nde sezonun sonuna gelindi. Elit U17 Ligi üçüncülük maçında Adana Demirspor, Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz…
GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Adana Demirspor (U17): Murat, Kadir, Mustafa, Ali, Kaan, Hijran, Enes, Sergen, Serhat, Osman, Baha
Galatasaray (U17): Atakan, Ali Turap, Ali, Arda, Berkan, Kerem, Cemal, Yasin, İnanç, Emirhan, Baran
GALATASARAY'I ÖNE GEÇİREN GOL