GALATASARAY HABERLERİ: Marco Rose şartını sundu! Cimbom'dan istediği tek şey...

Galatasaray'da seçim sona erdi ve Cimbom'un başına Dursun Özbek geçti. Sarı-kırmızılıların teknik direktör Domenec Torrent ile devam etmesi beklenmezken, Özbek ve yönetimi ise yeni hoca konusunda çalışmalarına hız verdi. Liste başı için Marco Rose'nin adı geçerken, Alman teknik adam Cimbom'dan tek bir şey istedi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2022- 06:40