Sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenilen Cenk Ergün henüz ataması yapılmasa da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Marco Rose şartını sundu! Cimbom'dan istediği tek şey...
Galatasaray'da seçim sona erdi ve Cimbom'un başına Dursun Özbek geçti. Sarı-kırmızılıların teknik direktör Domenec Torrent ile devam etmesi beklenmezken, Özbek ve yönetimi ise yeni hoca konusunda çalışmalarına hız verdi. Liste başı için Marco Rose'nin adı geçerken, Alman teknik adam Cimbom'dan tek bir şey istedi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Dursun Özbek ve yöneticilerle sürekli temas halinde olan Ergün'ün gündemdeki hoca adayları arasında başı çeken Marco Rose'la masaya oturduğu ortaya çıktı.
Görüşme öncesi sarı-kırmızılı takımı A'dan Z'ye analiz eden Alman çalıştırıcının, istekleri, olması gerekenler, neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler paylaştı.