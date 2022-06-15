Büyük umutlarla gelmişti! Ayrılmak istiyor
Şok sözler! "Marcao'yu takımıma almam"
YKS'de yüzük, piercing, küpe, kolye, kemer takmak yasak mı, serbest mi?
Karıncaları öldürmeden yok etmenin yolu nedir?
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