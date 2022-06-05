GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'a İtalya'dan kötü haber! Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun hayaliydi...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu kabus gibi geçiren Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. İki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu daha fazla zaman kaybetmemek için transferlerde harekete geçti. İki başkanın Xeka'nın ardından ortak diğer adayı olan süper yıldızdan kötü haber geldi. İşte o isim ve son gelişmeler...(GS SPOR HABERLERİ)

Mehmet Cem Çakır| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 14:45 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022- 14:52