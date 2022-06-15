11 Haziran'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından sarı-kırmızılıların 39. başkanı Dursun Özbek oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da çifte aday! Hücum hattında...
Galatasaray son dakika haberi: Sarı-kırmızılılarda gözler artık transfere çevrildi. Başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek kolları sıvadı ve transferde tam gaz harekete geçti. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimler...(GS SPOR HABERLERİ)
11 Haziran'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından sarı-kırmızılıların 39. başkanı Dursun Özbek oldu.
Özbek ve yönetimi hiç zaman kaybetmeden transferde gaza bastı.
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.