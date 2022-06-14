TRANSFER HABERİ: Resmi teklif yapıldı! Galatasaray ve Vedat Muriqi...

Galatasaray'da forvet transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda kaliteli bir golcü transferi yapmayı hedeflerken, yeni yönetim görüşmelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Cimbom, Fenerbahçe'nin eski santrforu Vedat Muriqi'yi listesine almıştı. Transferle ilgili çarpıcı bir iddia geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)