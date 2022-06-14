GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan'da Morutan'a sürpriz teklif!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı camiada yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek, kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başlarken, Morutan için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bir Yunanistan takımının, Rumen oyuncu için devreye girdiği iddia edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)