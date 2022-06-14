Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından gözler tamamen yeni hocaya çevrilmiş durumda.
Galatasaray'da Fatih Terim sesleri! Dursun Özbek'in kararı...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımda yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dursun Özbek'in yeni başkan seçilmesinin ardından gözler Domenec Torrent'e çevrildi. İspanyol hoca ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da flaş bir iddia ortay atıldı. Sarı-kırmızılı takımda, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in geri döneceği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (GS spor haberi)
Takımın başına getirilecek isim belirlenip bir an önce transfer hedeflerine yönelinecek.
Mazbata töreni sonrası yönetim kurulu toplantısında teknik direktör konusu masaya yatırıldı.