GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marcao gemileri yaktı! Menajerine tam yetki

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul sona erdi ve sarı-kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Deneyimli başkan, mevcut kadroyu koruyup en az 4 transfer yapmak istediğini dile getirmişti. Cimbom'un yıldızı Marcao, G.Saray'ın gelecek yıl Avrupa'da yer almaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı ve menajerine tam yetki verdiği kaydedildi. İşte Brezilyalı yıldızın transferindeki son gelişmeler ve Galatasaray'ın belirlediği bonservis bedeli... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2022- 06:40