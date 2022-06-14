Başkanlığa 4 yıl aradan sonra geri dönen Dursun Özbek, mevcut kadroyu koruyup en az 4 nokta takviye yapmayı planlıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marcao gemileri yaktı! Menajerine tam yetki
Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul sona erdi ve sarı-kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Deneyimli başkan, mevcut kadroyu koruyup en az 4 transfer yapmak istediğini dile getirmişti. Cimbom'un yıldızı Marcao, G.Saray'ın gelecek yıl Avrupa'da yer almaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı ve menajerine tam yetki verdiği kaydedildi. İşte Brezilyalı yıldızın transferindeki son gelişmeler ve Galatasaray'ın belirlediği bonservis bedeli... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Özbek'i bu transfer döneminde en çok zorlayan isim Sevilla ile anılan Marcao olacak.
Avrupa Ligi'nde sezonun 11'ine seçilen başarılı futbolcu, Galatasaray'ın yeni sezonda Avrupa kupalarında yer almaması nedeniyle fırsatı kaçırmak istemiyor.