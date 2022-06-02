Seçim heyecanının yaşandığı Galatasaray'da santrfor operasyonu başlıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası!
Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek'in transfer hedefi ortaya çıktı. Mostafa Mohamed ve Bafetimbi Gomis'ten oluşan santrfor rotasyonuna bir isim daha eklemek isteyen Özbek'in, eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi gündemine aldığı kaydedildi. İşte bomba transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
11 Haziran'daki seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Dursun Özbek, Mostafa Mohammed, Bafetimbi Gomis rotasyonuna bir forvet daha ekleme kararı aldı.
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların gözdesi ise bir kez daha Vedat Muriqi...