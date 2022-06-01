Galatasaray seçime odaklanırken, yeni yönetimi göreve gelir gelmez büyük bir kriz bekliyor.
Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı camia seçime odaklanırken, yeni yönetimi göreve gelir gelmez büyük bir kriz bekliyor. Mostafa Mohamed'in bonservisinin tamamen Galatasaray'a geçmesi için, sarı-kırmızılıların temmuz ayının ilk haftasında Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi gerektiği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları...
Galatasaray'ın, 4 milyon dolara satın aldığı Mostafa Mohamed için ödeme yapması gerekiyor.
Takvim'in haberine göre Mısırlı golcünün bonservisinin tamamen Galatasaray'a geçmesi için, Sarı-Kırmızılılar'ın temmuz ayının ilk haftasında Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi şart.