Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı camia seçime odaklanırken, yeni yönetimi göreve gelir gelmez büyük bir kriz bekliyor. Mostafa Mohamed'in bonservisinin tamamen Galatasaray'a geçmesi için, sarı-kırmızılıların temmuz ayının ilk haftasında Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi gerektiği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 06:40