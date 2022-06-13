GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek’ten Jason Denayer bombası!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte başkan seçilen Dursun Özbek, kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Galatasaray'da başkan Özbek'in, Lyon'la sözleşmesi biten Jason Denayer'in transferi için devrede olduğu ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 16:33 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022- 16:35