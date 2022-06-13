Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek’ten Jason Denayer bombası!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte başkan seçilen Dursun Özbek, kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Galatasaray'da başkan Özbek'in, Lyon'la sözleşmesi biten Jason Denayer'in transferi için devrede olduğu ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
2. kez sarı-kırmızılı camiaya başkan olan Özbek'in ilk hedefi teknik direktör değişikliği.
Dursun Özbek, daha önceden yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluk hedeflerini söylemişti.