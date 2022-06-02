Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Johnny Georgopoulos, Onyekuru'nun, Atina ve Olympiakos'a bir türlü adapte olamadığını söyledi.
TRANSFER HABERİ: Henry Onyekuru Galatasaray'ı bekliyor!
Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Henry Onyekuru'nun, Atina ve Olympiakos'a bir türlü adapte olamadığını söyledi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldız, sarı kırmızılıları bekliyor. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yunan gazeteci, "Taraftarla da iyi bir iletişim kuramadı. Olympiakos, onunla ilgili gelecek teklife açık."
"Monaco'ya 4 milyon Euro'dan fazla ödemişlerdi."