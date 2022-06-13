Galatasaray'da yeni sezon planlaması adına hareketli saatler yaşanıyor.
Dursun Özbek işi bitirdi! İşte Galatasaray’ın ilk transferi
Galatasaray transfer haberi: Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından sarı-kırmızılı ekipte hareketli saatler yaşanıyor. Nijerya basını, Özbek'in yıldız isimle görüştüğünü ve transferi bitirdiğini iddia etti. İşte sarı-kırmızılı takımın bu sezonki ilk transferi... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Özbek'in ilk hedefi ise teknik direktör sorununu çözmek olacak.
Özbek ve yönetimi, teknik direktör Domenec Torrent'le yollarını ayırmayı planlıyor.