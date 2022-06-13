Dursun Özbek işi bitirdi! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Galatasaray transfer haberi: Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından sarı-kırmızılı ekipte hareketli saatler yaşanıyor. Nijerya basını, Özbek'in yıldız isimle görüştüğünü ve transferi bitirdiğini iddia etti. İşte sarı-kırmızılı takımın bu sezonki ilk transferi... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)