Müthiş bir çekişmeye sahne olan seçimin ardından Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek oturdu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dursun Özbek'in ilk tercihi Marcelo Gallardo!
Galatasaray'da yeniden başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, ilk olarak teknik direktör belirsizliğini çözmek için harekete geçti. İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'le yolları ayıracak olan Özbek yönetimi, River Plate'i çalıştıran Arjantinli hoca Marcelo Gallardo'yu ilk aday olarak belirledi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İkinci kez başkan seçilen Dursun Özbek hemen kolları sıvadı.
Sarı-Kırmızılı yönetim ilk olarak teknik direktör sorununu çözmek için düğmeye bastı.