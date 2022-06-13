Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.
Alexis Sanchez'den Galatasaray'a transfer cevabı!
Galatasaray'da zorlu seçim sürecinin ardından başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılıların listesinde, dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez bulunuyordu. Şilili yıldızla ilgilenen Cimbom, futbolcunun karar vermesini bekliyordu. 33 yaşındaki Sanchez, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklife cevabını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılarda, Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından transfer harekatı hız kazandı.
Bu doğrultuda Cimbom, İtalya Ligi takımlarından Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'i gündemine almıştı.