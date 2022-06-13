Alexis Sanchez'den G.Saray'a transfer cevabı!
Flaş Özbek sözleri! "Ustalık dönemine geçti"
Asgari ücrete zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak?
MSÜ TERCİH SONUCU EKRANI
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