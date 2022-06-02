Dursun Özbek’den seçim sonrası transfer şov! Yusuf Yazıcı, Umut Bozok, Isco…

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini geride bırakan sarı-kırmızılılarda 11 Haziran tarihinde seçim heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılılarda başkan adaylarından biri olan Dursun Özbek'in transfer çalışmalarına başladığı ifade edildi. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen 3 yıldız... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022- 06:44