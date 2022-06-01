TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'un menajeri açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray ile de adı anılıyordu

TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'un menajeri açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray ile de adı anılıyordu

Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 20 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un talipleri de arttı. Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanısıra Avrupa'dan birçok kulüple anılan yıldız futbolcunun menajeri açıklamalarda bulundu. İşte Umut Bozok ile ilgili son gelişmeler ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 16:49