Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'i 20 golle tamamlayarak 2021-2022 sezonunu gol kralı oldu.
TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok'un menajeri açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray ile de adı anılıyordu
Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 20 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un talipleri de arttı. Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanısıra Avrupa'dan birçok kulüple anılan yıldız futbolcunun menajeri açıklamalarda bulundu. İşte Umut Bozok ile ilgili son gelişmeler ve detaylar...
25 yaşındaki futbolcu, 2012-2013 sezonunda bu unvanı elde eden Burak Yılmaz'dan sonra Gol Krallığı yarışını zirvede tamamlayabilen ilk yerli futbolcu oldu.
Bozok, ligde sergilediği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un dikkatini çekerek milli takım kadrosuna da seçilmişti.