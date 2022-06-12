TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a Nemanja Matic'ten kötü haber!

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun sonuna gelinmesinin ardından kulüplerde transfer çalışmaları da başladı. Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen iki ekip Fenerbahçe ve Galatasaray'a ise bir transferde kötü haber geldi. İki ezeli rakibin serbest durumda bulunan Nemanja Matic ile ilgilendiği biliniyordu. Manchester United'tan ayrılan yıldız futbolcunun yeni takımını açıkladılar. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2022- 18:56