GALATASARAY HABERİ: Dursun Özbek'in teknik direktör listesi belli oldu!

Galatasaray'da Dursun Özbek, nefes kesen başkanlık seçiminin ardından Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak yarışı kazandı. Sarı kırmızılıların yeni başkanı, Domenec Torrent ile yola devam etmeyecek. Tazminat görüşmeleri sonrası Torrent ile yollarını ayıracak olan Cimbom'da, takımın başına gelecek isim de belli olacak. İşte Dursun Özbek'in hoca adayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2022- 23:13